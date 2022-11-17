شنطوب: يجب استخدام غاز تركمانستان لمواجهة نقص الطاقة العالمي

شدد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، على ضرورة استخدام غاز تركمانستان في الفترة الحالية التي يشهد خلالها العالم نقصا في الطاقة.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي، الخميس، خلال زيارته عاصمة تركمانستان عشق أباد.

وأوضح شنطوب أن القيود التي ظهرت بسبب وباء كورونا أثرت على التجارة الدولية وتسببت في مشاكل أمنية في طرق نقل الطاقة، مشيرا إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية أيضا على نقل الطاقة.

ولفت إلى أهمية ممر الطاقة الذي يعبر من تركيا إلى أوروبا، وضرورة زيادة الطاقة إلى أوروبا التي تعاني نقصا في الوقت الحالي.

وأضاف: "بعض الدول مثل أذربيجان اتخذت قرارا بزيادة كمية الغاز الطبيعي المرسل إلى أوروبا، ومن المهم أيضا أن يتم استخدام الغاز التركماني في الوقت الذي يعاني فيه العالم نقصا في الطاقة".

وذكر شنطوب أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأذربيجاني إلهام علييف سيزوران تركمانستان في الفترة المقبلة للتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن الطاقة.

ولفت إلى أن تركيا أجرت دراسات مهمة حول البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي، مؤكدا أن التعاون الثلاثي سيكون ذا قيمة وأهمية في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق الخميس، وصل شنطوب إلى عشق أباد في زيارة رسمية تستمر يومين.