السفير الليبي: اتخذنا خطوات متقدمة مع تركيا في مجال الطاقة

قال السفير الليبي لدى تركيا مصطفى القليب، الخميس، إن بلاده وتركيا اتخذتا "خطوات متقدمة" في مجال الطاقة، توجت بتوقيع مذكرة التفاهم.

جاء ذلك في تصريح له لوكالة الأناضول عقب لقائه رئيس مركز استراتيجيات وبحوث الطاقة في تركيا أوغوزهان أقينار، في أنقرة.

وأضاف القليب، أن البلدين اتخذا خطوات متقدمة في مجال الشراكة بينهما في هذا القطاع والتي توجت بتوقيع مذكرة التفاهم في قطاع الطاقة (أكتوبر/ تشرين الأول 2022)".

وأردف السفير الليبي، أن "مجال الطاقة يعد من المجالات الحيوية للبلدين خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم اليوم، ما يجعل أي شراكة استراتيجية في مجال تطوير هذا القطاع أمراً غاية في الأهمية".

في السياق، ذكرت السفارة الليبية لدى تركيا، على صفحتها بفيسبوك، أن القليب " ناقش مع أقينار تطوير التعاون المشترك بين مراكز الدراسات والبحوث المتخصصة في ليبيا مع مراكز نظيرة لها في تركيا (دون أن تسمها)".

وتربط ليبيا وتركيا بعلاقات قوية ترجمها البلدان إلى اتفاقيات أمنية وعسكرية واقتصادية، كان أحدثها التوقيع في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.