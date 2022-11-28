مؤسسة الطاقة النووية الروسية: العقوبات الأوروبية لم تؤثر على بناء المحطة النووية التركية

أكد نائب المدير العام لمؤسسة الطاقة النووية الروسية (روساتوم) كيريل كوماروف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو لن تؤثر بأي شكل على تمويل محطة "أق قويو" للطاقة النووية التي تبنيها روسيا في ولاية مرسين التركية.

جاءت التصريحات في معرض" الطاقة النووية الدولي" الثاني عشر المقام في مدينة سوتشي الروسية، الاثنين، أوضح فيه كوماروف أن "أق قويو" أكبر موقع لبناء محطة طاقة نووية في العالم.

وأشار أن أكثر من 20 ألف شخص يعملون في موقع البناء، قائلًا: "يجب الانتهاء عام 2023 من أعمال البناء الرئيسية للوحدة الأولى وإدخال الوقود النووي، فتركيا اقتربت كثيرًا لتصبح قوة نووية ودولة صاحبة تكنولوجيا نووية".

وأكد أن جميع التزامات تمويل المشروع تعود للجانب الروسي، مضيفًا: "هذه النقود هي أموال روساتوم الخاصة وقروض من البنوك الروسية التي تمنح الأموال بشكل نشط، قمنا العام الماضي لأول مرة بسحب التمويل المصرفي بالكامل وفقًا لمبادئ التمويل الأخضر".

وأردف: "العام الماضي فقط سحبنا أكثر من 800 مليون دولار من البنوك من نوع التمويل الأخضر، وبالإضافة إلى هذه القروض المالية الخضراء، هناك قروض منتظمة غير مرتبطة بالتزامات خضراء، لذلك فإن الوضع بالنسبة للمشروع مستقر تمامًا، ويمكنني القول إن العقوبات لم يكن لها تأثير أبدًا عليه".

ومن المقرر أن يدخل المفاعل الأول في محطة "آق قويو" النووية، الخدمة العام المقبل 2023.