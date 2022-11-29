ألمانيا توقع مع قطر اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عامًا

أعلنت قطر وألمانيا إبرام صفقة لشحن الغاز الطبيعي المسال من الدوحة إلى أكبر اقتصادات أوروبا لمدة خمسة عشر عاما فيما تسارع الأخيرة لتعويض إمدادات الغاز الروسية التي قطعت بسبب الحرب في أوكرانيا.

لم تُذكر قيمة الصفقة، التي ستدخل حيز التنفيذ عام 2026، وتقضي بإرسال قطر زهاء مليوني طن من الغاز إلى ألمانيا عبر محطة قيد الإنشاء في برونسبويتيل.

أبرمت الصفقة اليوم الثلاثاء، بين شركة "قطر للطاقة" الحكومية وشركة "كونوكو فيليبس"، التي تمتلك أسهما في حقل الغاز الطبيعي البحري في الخليج العربي الذي تشترك فيه قطر مع إيران.

وقلصت موسكو إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء وصناعة الطاقة، ردا على دعم الدول الأوروبية لأوكرانيا بعد الاجتياح الروسي في فبراير/شباط الماضي ما أشعل فتيل أزمة طاقة فاقمت وطأة التضخم وزادت الضغط على الشركات مع ارتفاع الأسعار.

لم تتلق ألمانيا أحد المستوردين الرئيسيين للغاز الروسي قبل الحرب أي غاز من روسيا منذ نهاية أغسطس/آب الماضي.

وتبني الدولة خمس محطات للغاز الطبيعي المسال كجزء رئيسي من خطتها لاستبدال الإمدادات الروسية، ومن المتوقع أن تدخل الأولى منها الخدمة قريبا.

الكثير من إمدادات الغاز الحالية في ألمانيا يأتي من النرويج وهولندا وبلجيكا أو عبرها.

كما تشمل جهود ألمانيا للحيلولة دون حدوث أزمة طاقة على المدى القصير، إعادة تنشيط محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالنفط والفحم مؤقتا وتمديد عمل آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في البلاد، كان من المفترض إيقاف تشغيلها نهاية العام الجاري، حتى منتصف أبريل/نيسان.