روسيا تعتزم إنشاء "اتحاد للغاز" مع قازاخستان وأوزبكستان لدعم الشحنات

تجري روسيا محادثات مع قازاقستان وأوزبكستان حول إمكانية إنشاء "اتحاد للغاز" لدعم الشحنات بين الدول الثلاثة ومشترين آخرين للطاقة، من بينهم الصين، نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك القول اليوم الثلاثاء.

ولم يقدم نوفاك مزيدا من التفاصيل حول ما الذي سيترتب على اتحاد الغاز هذا أو المرحلة التي وصلت إليها المناقشات.

وقال المتحدث باسم رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح مثل هذه الفكرة في اجتماع مع توكاييف أمس الاثنين، إلا أنه لم يقدم هو الآخر أي تفاصيل.