إعلام دولي: اجتماع "أوبك+" المقبل سيكون افتراضياً

كشفت وكالة أنباء بلومبرغ الدولية، اليوم الأربعاء، أن اجتماع تحالف "أوبك+" المقبل سيكون افتراضياً، ما يرجح عدم وجود أية تعديلات على سياسة الإنتاج الحالية، تستدعي الاجتماع وجاهياً.

ويعقد تحالف "أوبك+" اجتماعه في 4 ديسمبر/كانون أول المقبل، وهو الاجتماع الأول بعد تعديل آلية الإنتاج بالخفض مليوني برميل يوميا في نوفمبر/تشرين ثاني الجاري وحتى نهاية 2023.

ولم يصدر حتى الساعة (07:15 ت.غ)، أي تعليق فوري من منظمة أوبك، التي تعلن عادة عن مواعيد اجتماعات التحالف.

ويسبق الاجتماع الافتراضي المرتقب قرار أوروبي بحظر النفط الروسي المنقول بحراً إلى دول التكتل، وهو قرار يهدد بتراجع إمدادات الخام الروسية، وبالتالي تراجع المداخيل.