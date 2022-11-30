مناقصات مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تحقق مستوىً قياسياً في تركيا

شهدت تركيا مؤخراً عدداً قياسياً من التطبيقات بعد لائحة جديدة قدمتها هيئة مراقبة الطاقة في البلاد، لتركيب مرافق تخزين للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ولا تزال البلاد تعتمد بشكل كبير على الواردات لتغطية احتياجاتها من الطاقة، ما يجعلها عرضةً لارتفاع التكاليف التي زادت بشكل كبير بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

ولتعزيز إنتاجها من الطاقة المتجددة، أطلقت تركيا مشاريع واسعة النطاق، وفتحت باب تلقي مناقصات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفي معرض حديثه عن العطاءات المتعلقة بهذه المشاريع قال مصطفى يلماز رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة، إن إدارته تلقت ما يصل إلى 909 طلبات بقيمة 110 مليارات دولار من استثمارات مرافق التخزين القائمة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبموجب اللوائح الجديدة، سيتمكن المستثمرون الذين يلتزمون بتركيب مخزن للكهرباء أيضاً، من التقدم بطلبٍ للحصول على ترخيص مسبق لبناء الطاقة المركبة المكافئة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتتوافق التطبيقات البالغ عددها 909 مع 67.349 ميغاواط من الطاقة، والتي يبلغ مجموع مشاريع التخزين القائمة على الطاقة الشمسية منها 334 مشروعاً، بإمكانية تبلغ 19.881 ميغاواط من السعة، بينما تتوافق تطبيقات 575 لمشاريع التخزين القائمة على طاقة الرياح مع 47.468 ميغاواط من السعة المركبة.

وأوضح يلماز إن العدد الكبير للمتقدمين يعكس رغبة المستثمرين الإيجابية وإمكانياتهم في البلاد، مع توقعات بأن حجم الاستثمار التقريبي البالغ 110 مليار دولار، يمكن أن يتحول إلى ما يقرب من 40 - 45 مليار دولار من الاستثمارات على أرض الواقع.

وأكد أن اللوائح الجديدة ليست مهمة فقط من حيث حجم الاستثمار، ولكن من أجل التوظيف وتطوير التقنيات المحلية وصناعة البطاريات مع المساهمة أيضاً في أمن الطاقة في تركيا ومرونة الشبكة واتساعها.

وأضاف:"لقد قمنا بتنفيذ هذه اللائحة إيماناً منا بإمكانيات بلدنا وثقة المستثمرين بنا. نحن نرى بالفعل أن اللوائح الخاصة بمرافق تخزين الكهرباء تمثل حقبةً جديدةً في قطاع الطاقة لدينا".

يذكر أن القدرة المتجددة الحالية في تركيا تمثل أكثر من نصف إجمالي قدرة الطاقة المركبة في البلاد، والتي بلغت 103.276 ميغاواط اعتباراً من نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وتعد قدرة الرياح بعد قدرة الطاقة الكهرومائية البالغة 31.600 ميغاواط، ثاني أكبر مصدر متجدد للكهرباء بما يقارب 11.307 ميغاواط. كما وصلت الطاقة الشمسية المركبة في تركيا إلى 9.120 ميغاواط نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وتحتل تركيا المرتبة الخامسة في أوروبا والمرتبة الـ 12 في العالم، من حيث القدرة المركبة للطاقة المتجددة. والمرتبة السابعة في أوروبا والـ 12 في العالم في الطاقة المركبة لطاقة الرياح.

هذا وقد أشار تقرير مشترك صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية في يونيو/حزيران، إلى أن تركيا يمكن أن تجني فوائد اقتصادية ضخمة في تحويل الاستثمارات الجديدة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ويمكن للبلاد زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً، وخلق أكثر من 300 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030، فضلاً عن تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 8% مقارنة بمستوى عام 2019 من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري.

من جانبه قال إبراهيم أردن رئيس جمعية طاقة الرياح التركية، إن البلاد يمكن أن تقوم بتركيب 1000 ميغاواط أخرى من طاقة الرياح العام المقبل، وهي إضافة من شأنها أن تجتذب مليار دولار من الاستثمارات الجديدة.