إنزال خزان غاز إلى أرضية حقل صقاريا التركي

أعلنت تركيا، الخميس، إنزال أول خزان توزيع للغاز الطبيعي إلى قاع البحر الأسود في حقل "صقاريا".

وذكرت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، في بيان، أن وزن الخزان المسمى "بجناك" يبلغ 280 طنًا، وتم إنزاله إلى عمق 2200 متر تحت سطح البحر.

وأكد البيان أن خزان توزيع الغاز الطبيعي نُقل من ميناء فيليوس المطل على ساحل ولاية زونغولداق شمالي تركيا إلى حقل صقاريا في عرض البحر.

وتتمثل مهمة الخزان في تجميع غاز البحر الأسود من الآبار ومن ثم ربطه بخط الأنابيب الرئيسي الواصل إلى المرافق المخصصة في البر.

وكشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، في البيان، عن انتهاء 85 % من أعمال بناء منشأة فيليوس لمعالجة الغاز الطبيعي، كما أشار إلى انتهاء 65 % من الأعمال المستمرة في مياه البحر ضمن نطاق حقل صقاريا بمشاركة العديد من السفن.

وفي أغسطس/ آب 2021 أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سفينة التنقيب "الفاتح" اكتشفت أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد في موقع "تونا 1"، باحتياطي 320 مليار متر مكعب قبالة سواحل ولاية زونغولداق، ليعلن لاحقاً ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز.