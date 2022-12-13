الجريدة الرسمية التركية: بدء سريان مذكرة التعاون في مجال الطاقة بين أنقرة وأبوظبي

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الثلاثاء، قرار التصديق على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، وبذلك تدخل حيز التنفيذ.

من جهته، صدّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي البلدين يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في العاصمة أنقرة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار لتطوير التعاون وحسن النية بين البلدين في مجال الطاقة وتسهيل تبادل المعلومات التقنية والمشورة والمهارات والخبرات.

وبموجب المذكرة، ستتم مناقشة الفرص والتحديات في مجال الاستثمار في النفط والغاز واستخراجهما ومعالجتهما ونقلهما.

وفي 24 نوفمبر 2021، وقعت تركيا والإمارات 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور الرئيس أردوغان، وضيفه ولي عهد أبو ظبي (آنذاك)، رئيس الدولة الحالي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ووقع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.