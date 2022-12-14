علماء أمريكيون يعلنون تحقيق "اختراق علمي كبير" في طاقة الاندماج النووي

حقق العلماء والباحثون في الولايات المتحدة "اختراقا علميا كبيرا" في مجال الاندماج النووي من شأنه أن يحدث ثورة في إنتاج الطاقة مستقبلا، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية.

وبهذا، يكون العلماء الأمريكيون اقتربوا خطوة أخرى من تحقيق حلم إنتاج كهرباء نظيفة موثوقة لا تنضب، من خلال تفاعل الاندماج، حسب وسائل إعلام أمريكية.

ووصفت وزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر جرانهولم، بدء الاشتعال الاندماجي بأنه "اختراق علمي كبير"، من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق "تطور في مجالات الدفاع الوطني ومستقبل الطاقة النظيفة".

وقالت من مختبر لورانس ليفرمور الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية "ببساطة، هذا هو أحد أكثر الإنجازات العلمية إثارة للإعجاب في القرن الحادي والعشرين".

ووفق تغريدة للمختبر على تويتر، أن تجربة أجراها الأسبوع الماضي "أنتجت من خلال الاندماج النووي كمية أكبر من الطاقة" المستخدمة في أجهزة الليزر لبدء التفاعل.

واعتبر مدير مختبر لورانس ليفرمور، كيم بوديل، الاندماج النووي "أحد أهم التحديات العلمية التي واجهتها الإنسانية على الإطلاق".

وعلى عكس الانشطار النووي الذي يمد العالم بالكهرباء، فالاندماج لا يولد انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون أو غيره من غازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي.

وبالتالي، يمكن للاندماج النووي أن يؤدي دورا في التخفيف من حدة تغير المناخ في المستقبل، وفق تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويحاول الباحثون لعقود استنساخ عملية الاندماج التي هي بالأساس الطريقة التي تمد الشمس بالطاقة.

و"في حال أمكن استنساخ الاندماج النووي للشمس على كوكب الأرض، سيكون بمقدورنا توفير طاقة لا تنضب، نظيفة ومأمونة وميسورة التكلفة لتلبية الطلب على الطاقة على الصعيد العالمي"، وفق الوكالة الدولية.

وتقول الوكالة إن الاندماج يسفر عن إنتاج كمية ضخمة من الطاقة تبلغ أربعة أضعاف كمية الطاقة التي تنتج عن تفاعلات الانشطار النووي.

ويأتي النجاح العلمي في وقت يعاني فيه العالم من ارتفاع أسعار الطاقة ويشعر بضرورة التخلص من حرق الوقود الأحفوري لمنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات خطيرة.