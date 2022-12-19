ارتفاع أسعار النفط مع افتتاح تعاملات الاثنين رغم ضغوط الطلب

صعدت أسعار النفط الخام العالمي في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، رغم استمرار ضغوط ضعف الطلب العالمي على الخام، بسبب مخاوف الركود وتفشي كورونا في الصين.

وفي التعاملات الصباحية صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي "مزيج برنت" تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.51 % أو 40 سنتاً إلى 79.50 دولاراً للبرميل.

وفتحت أسعار برنت تعاملات اليوم فوق 80 دولاراً للبرميل، قبل أن تفقد بعض مكاسبها لاحقاً.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.52 % أو 39 سنتاً 74.89 دولاراً للبرميل.

ورغم صعودها، ما تزال أسعار النفط عند أدنى مستوياتها في قرابة عام، تأثراً من احتمالية حدوث ركود مخاوف أسواق الطاقة إلى جانب استمرار القيود في الصين من تفشي فيروس كوفيد 19.

وتوقعت تقارير لبنكي الاستثمار مورغان ستانلي وجولدمان ساكس، عودة أسعار النفط الخام للارتفاع بحلول نهاية النصف الأول من 2023، فوق 100 دولار للبرميل.