5 آلاف برميل نفط يومياً تستخرجهم تركيا من جبل غابار

تستخرج تركيا يومياً نحو 5 آلاف برميل نفط من جبل غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، بعد تطهيره من إرهابيي "بي كي كي".

وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف حقل باحتياطي نفطي يبلغ 150 مليون برميل في جبل غابار بولاية شرناق.

وأوضح أن قيمة الاحتياطي المكتشف في هذا الحقل، وهو أحد أكبر 10 اكتشافات تمت في العالم عام 2022، ما يقرب من 12 مليار دولار.

وبحسب معلومات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، كان إنتاج تركيا من النفط قبل 5 أعوام بحدود 40 ألف برميل يومياً.

وتشير معطيات الوزارة إلى أن الإنتاج اليومي من النفط وصل إلى 65 ألف برميل، وإلى 80 ألف مع إنتاج القطاع الخاص.

وتسعى تركيا لرفع إنتاجها من النفط إلى 100 ألف برميل يومياً العام المقبل 2023 الذي يصادف الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.