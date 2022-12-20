روسيا تتخطى السعودية في تصدير النفط الخام إلى الصين

ارتفعت واردات النفط الخام الروسي إلى الصين 17 بالمئة عن العام الماضي، بعد أن سارعت المصافي الصينية لتأمين المزيد من الشحنات قبل سريان سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع ما جعل روسيا أكبر مصدري النفط للصين متخطية السعودية.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء أن واردات الخام الروسي، بما في ذلك النفط المتدفق عبر خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا الأوروبية وفي أقصى شرق البلاد، بلغت إلى 7.81 مليون طن في الشهر الماضي.

ويعادل هذا 1.9 مليون برميل يوميا، بالمقارنة مع 1.82 مليون في أكتوبر/تشرين الأول و1.63 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي واردات الصين من السعودية 6.62 مليون طن في نوفمبر/تشرين الثاني أو 1.61 مليون برميل يوميا، في تراجع 11 بالمئة عنه قبل عام.