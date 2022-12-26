الرئيس التركي يعلن اكتشاف احتياطيات غاز جديدة في البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف بلاده احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود تقدر بـ58 مليار متر مكعب.

جاء ذلك الاثنين، في خطاب للشعب، عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأفاد الرئيس أردوغان أن سفينة التنقيب التركية "فاتح"، اكتشفت احتياطيات جديدة تقدر بـ 58 مليار متر مكعب للغاز الطبيعي، على عمق 3 آلاف و23 مترا تحت مياه البحر الأسود.

وأوضح أن احتياطيات تركيا من الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود زادت 170 مليار متر مكعب، لتبلغ 710 مليارات متر مكعب، مع الاكتشاف الجديد في حقل "تشاي جوما ـ1".

وذكر الرئيس أردوغان أن القيمة الإجمالية لاحتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة من قبل تركيا في البحر الأسود، تبلغ نحو تريليون دولار وفق الأسعار الحالية.

وأكد تصميم حكومته على جعل تركيا مركزا للطاقة بالنسبة لمناطق بحر قزوين والبحر المتوسط والشرق الأوسط.

وأضاف: "سنربط الشرق والغرب ليس فقط بجسورنا في اسطنبول وجناق قلعة، ولكن بجسور الطاقة أيضا".

أردوغان الذي لفت إلى أن إجمالي إنتاج القطاعين العام والخاص من النفط في البلاد يبلغ 80 ألف برميل يوميا، أعلن أن تركيا تهدف لرفع الإنتاج إلى 100 ألف برميل يوميا العام المقبل.

وأكد أن هدف تركيا النهائي هو إنهاء الاعتماد على الخارج في النفط والغاز بشكل تام بأسرع وقت ممكن، وإعلان استقلالها في مجال الطاقة.