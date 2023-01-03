توقيع اتفاقية بين تركيا وبلغاريا للتعاون في مجال الغاز الطبيعي

وقعت تركيا وبلغاريا اتفاقية تعاون في مجال الغاز الطبيعي، الثلاثاء بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز ونظيره البلغاري روزين خريستوف.

ووقع الاتفاقية في العاصمة البلغارية صوفيا، من الجانب التركي مدير عام شركة "بوتاش" لأنابيب النفط والغاز الطبيعي برهان أوزجان، ومن الجانب البلغاري المديرة العامة لشركة "بلغارغاز" دينيتسا زلاتيفا.

وفي كلمة له في حفل التوقيع، قال الوزير دونماز، إن الاتفاقية ستساهم في زيادة أمن الطاقة بمنطقة البلقان.

وتابع: "مدة الاتفاقية 13 عاما وبموجبها سيتم نقل غاز يصل إلى 1.5 مليار متر مكعب سنويا. وستساهم هذه الاتفاقية في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا وخاصة بلغاريا".

من جانبه، وصف الوزير البلغاري الاتفاقية بـ"الوثيقة التاريخية".

وأضاف: "بفضل هذه الاتفاقية، أصبح لدينا الفرصة لشراء الغاز الطبيعي من جميع منتجي الغاز في العالم. وسنكون قادرين أيضا على الاستفادة من كمية الغاز التي ستصل إلى تركيا".