صعود أسعار النفاط عالمياً بعد فتح الحدود الصينية

سجلت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعة بإعلان الصين فتح حدودها ورفع غالبية القيود التي فرضتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

والأحد، أعلنت الصين فتح الحدود أمام المسافرين الأجانب للمرة الأولى منذ ظهور فيروس كورونا، مما يسمح للقادمين من الخارج بدخول البلاد دون الخضوع لإجراءات الحجر الصحي ويسمح للصينيين بمغادرة البلاد.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/آذار، في التعاملات الصباحية، بنسبة 3.3 % أو 2.5 دولاراً إلى 81.10 دولاراً للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/ شباط، بنسبة 3.5 % أو 2.55 % إلى 76.4 دولاراً للبرميل.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام، بمتوسط يومي 10.5 ملايين برميل، وثاني أكبر مستهلك بعد الولايات المتحدة بمتوسط استهلاك 13.5 مليون برميل.