شركة بريطانية متخصصة بالطاقة الشمسية تخطط لاستثمار 4 مليار دولار في تركيا

تخطط شركة "Hive Energy" للاستثمار المباشر في تركيا بقيمة 4 مليارات دولار بمشاريع تخزين الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 4 غيغاوات، وذلك بدعم من غرفة التجارة البريطانية.

وتقدمت الشركة البريطانية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، وتركز على مشاريع الطاقة الشمسية وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 20 دولة، بطلب إلى هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EPDK) لتطوير وبناء مشاريع في أكثر من 30 موقعا مختلفا في تركيا.

أبرمت الشركة اتفاقيات تعاون وتمويل مع نظيرتيها التركية "Çuhadar Enerji" و"Viva Enerji" لإنشاء محطات تخزين للطاقة، تتراوح سعاتها ما بين 11-230 ميغاوات.

طلبات الاستثمار تركزت على الولايات التركية، غازي عنتاب، قهرمان مرعش، عثمانية، بوردور، نيغده، نوشهير، كرامان، أكسراي، أديمان، شانلي أورفة، قيصري، إلازيغ، قونية، إسكي شهير، والعاصمة أنقرة.

ومع تحقيق مشاريع الطاقة الشمسية بسعة 4 جيجاوات، توفر الشركة تدفقا ماليا بأكثر من 4 مليارات دولار إلى تركيا، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الدولية الأخرى بالتدفق إلى تركيا.

ووفقا للنتائج المتعلقة بتركيا في تقرير وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تصل قدرة الطاقة المتجددة في تركيا إلى 90غيغاواط بحلول عام 2027، بزيادة قدرها 64 بالمئة.

ومع هذا النمو، يتوقع أن تتقدم تركيا إلى المرتبة العاشرة بين الدول التي تتمتع بأعلى قدرة طاقة متجددة في العالم بحلول عام 2027، بعد الصين والولايات المتحدة والهند وألمانيا والبرازيل وإسبانيا واليابان وأستراليا والمملكة المتحدة.

لذلك، جاءت "Hive Energy" للسوق التركية ومن المقرر البدء بمفاوضات تمويل المشاريع مع المؤسسات المالية الدولية بعد الإعلان عن التراخيص المبدئية في الربع الأول من العام الجاري.

** مؤشر على الثقة:

في حديثه للأناضول، قال تولغا متين المدير العام لشركة "Hive Energy Türkiye" التركية للطاقة، إنهم قيموا إمكانات الطاقة المتجددة في تركيا على المنظور البعيد، وأن ذلك يدعو للثقة في هذه الإمكانات.

وأوضح أن شركتهم تواصل أنشطة تطوير المشاريع الجديدة بشكل مكثف، مشيرا أن طلبات الاستثمار في تركيا دليل على الثقة في إمكانات الطاقة المتجددة في تركيا.

وزاد: "لدينا مجموعة كبيرة من المستثمرين، ومع وصول المشاريع إلى نقطة معينة سنقوم بالمفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية".

"هناك العديد من صناديق التمويل في المملكة المتحدة، ونظرا للتعاون القديم مع تلك الصناديق فإن شركة Hive التركية لديها تسهيلات كبيرة في الوصول إلى تمويل المشاريع".

وستبدأ عمليات بناء المشاريع، بعد مرحلة التراخيص، لافتا أن الشركة التركية بدأت في التفاوض مع بعض المؤسسات المالية الأجنبية:

"نفذنا سابقا مشروع الطاقة الشمسية في ولاية أديمان (شرق) بطاقة مركبة بلغت 10.5 ميغاوات، وأن إنتاج الطاقة الكهربائية بلغ 18 مليون كيلووات/ساعة سنويا".

وشهدت تركيا زيادة ملحوظة في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة، في غضون 8 سنوات، وهي تهدف إلى زيادة قدرة الطاقة الشمسية بنحو 500 بالمئة بحلول عام 2035، لتبلغ 52.9 جيجاوات.



** الطاقة المتجددة عالميا

ووفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2022، من المتوقع أن تزداد قدرة الطاقة المتجددة العالمية بمقدار 2400 جيجاواط لتصل إلى 5650 جيجاواط بحلول عام 2027.

النمو المتوقع في الطاقة المتجددة في السنوات الخمس المقبلة، يساوي النمو الذي تحقق على مستوى العالم في السنوات العشرين الماضية.

وتشير التقديرات إلى أن 1070 غيغاواط من الزيادة المتوقعة البالغة 2400 غيغاواط سوف تنتجها الصين، و280 الولايات المتحدة، و425 بلدان الاتحاد الأوروبي، و145 الهند.

ويتوقع أن 90 بالمئة من الزيادة في قدرة الطاقة الكهربائية العالمية المنتجة في السنوات الخمس المقبلة ستأتي من مصادر متجددة، وبحلول عام 2025 ستتجاوز الطاقة المتجددة مصادر مثل الفحم لتغدو أكبر مصدر لإنتاج الطاقة الكهربائية.