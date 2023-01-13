انفجار في خط لأنابيب الغاز يربط بين ليتوانيا ولاتفيا

انفجر خط أنابيب غاز يربط بين ليتوانيا ولاتفيا، وفق إعلان شركة "أمبر غريد" المشغلة لنقل الغاز في ليتوانيا، مساء الجمعة.

وأضافت "أمبر غريد"، في بيان، إن "الانفجار الذي وقع في منطقة باسفاليس الشمالية لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية، فيما وصلت فرق الإطفاء على الفور، ونجحت في إخماد الحريق".

ويتكون نظام نقل الغاز بالمنطقة من خطي أنابيب متوازيين، وبحسب المعلومات الأولية وقع الانفجار في أحدهما، فيما لم يتضرر الأنبوب الآخر، بحسب البيان نفسه.

وأوضحت الشركة أن "إمداد الغاز انقطع فورا عبر الخط المتضرر، لكن المستهلكين في منطقة باسفاليس يتلقون بالفعل الغاز من خلال الأنابيب المجاورة".

ويستخدم خط الأنابيب الذي اندلع فيه الحريق لتزويد الجزء الشمالي من ليتوانيا بالغاز، إلى جانب نقله إلى لاتفيا.

وبهذا الخصوص، قال نيموناس بيكنيوس الرئيس التنفيذي للشركة: "نأسف لهذا الحادث.. وبدأنا فورا التحقيق في ملابساته، والتأكد من توفير الغاز للمستهلكين".

وأردف في تصريح صحفي: "حاليا، تتركز كل جهودنا وجهود الأجهزة المسؤولة على احتواء تداعيات الحريق وضمان السلامة".