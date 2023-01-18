"وحدة تخزين الغاز العائمة" الثالثة في تركيا تتجه إلى محطتها النهائية في هطاي

تستعد تركيا لدمج وحدة تخزين الغاز الطبيعي المسال العائمة الثالثة، في وقت لاحق من هذا الشهر والتي تقوم أيضاً بإعادة تحويله إلى غاز قابل للضخ في الشبكة العاملة في البلاد. وفي هذه الأثناء تتجه سفينة "فاسانت" التي ستعمل في المنشأة، إلى محطة ساروس في هطاي حيث وجهتها النهائية.

ووفقاً للبيانات البحرية الدولية، أبحرت سفينة "فاسانت" التي ترفع العلم الهندي من سنغافورة في 2 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وستعمل السفينة في محطة ساروس التابعة لشركة خطوط البترول التركية بوتاش.

ومن المتوقع أن تواصل السفينة "فاسانت" التي عبرت قناة السويس يوم الاثنين، رحلتها في البحر المتوسط قبالة سواحل مصر، وترسو في تركيا هذا الأسبوع.

وتبلغ السعة التخزينية للسفينة الإجمالية للغاز الطبيعي المسال 180 ألف متر مكعب، وتبلغ طاقتها اليومية في إعادة تحويل الغاز أو ما يُعرف بالـ"تغويز" 28 مليون متر مكعب. أما عن مواصفات السفينة العملاقة فيبلغ طولها 294 متراً وعرضها 48 متراً وارتفاعها 63 متراً.

يذكر أن افتتاح أول وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله في تركيا (FSRU) وتديرها شركة "إتكي ليمان" ومقرها إزمير، تم في مارس/آذار 2017. وتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية للمنشأة 28 مليون متر مكعب من الغاز إلى الشبكة.

وتعمل الوحدة العائمة "فاسانت" في منطقة "دورت يول" التابعة لولاية هطاي منذ عام 2018، إلى جانب الوحدة العائمة "إرطغرل غازي" وهي أول وحدة مسجلة في السجل البحري التركي، والتي تتمتع بسعة تخزين للغاز الطبيعي المسال تبلغ 170.000 متر مكعب، وسعة تغويز تبلغ 28 مليون متر مكعب يومياً.