تركيا تستعد لضم سفينة جديدة إلى أسطولها للتنقيب عن الغاز فبراير المقبل

تستعد وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، إلى ضم سفينة جديدة إلى أسطول البلاد الشهر المقبل للتنقيب عن الغاز الطبيعي.

وأفادت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن أعمال استخراج الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود تتواصل على قدم وساق.

وأضاف أن قرابة 10 آلاف شخص وأكثر من 50 سفينة ينشطون ضمن مشروع استخراج الغاز الطبيعي المكتشف قبالة سواحل البحر الأسود.

وأوضح أن الوزارة تستعد لضم سفينة جديدة تحمل اسم "مقاومت" إلى الأسطول التركي للتنقيب عن الغاز الطبيعي.

ويبلغ طول السفينة 100 متر، فيما يصل عرضها إلى 21 متراً، ومن المقرر أن تشارك في الأنشطة تحت المياه لاستخراج الغاز.

وترسو السفينة حالياً في ميناء "فيليوس" التركي المطل على البحر الأسود، ومن المنتظر أن تنضم إلى أسطول التنقيب خلال فبراير/ شباط المقبل.