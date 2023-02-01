أوبك: قرار خفض الإنتاج بمليوني برميل يومياً مستمر حتى نهاية 2023

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" و"تحالف أوبك بلس" المكون من دول منتجة خارج المنظمة، الاستمرار في قرارها المتخذ بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) لمجموعة أوبك، المؤلفة من 13 عضواً في المنظمة بقيادة المملكة العربية السعودية، وتحالف أوبك بلس، المكون من 10 دول منتجة للنفط بقيادة روسيا عبر الإنترنت.

وذكر بيان صادر عن "أوبك"، الأربعاء، أنه تم في الاجتماع تقييم معطيات النفط الخام للفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأضاف البيان أنه سيتم الالتزام بقرار خفض مليوني برميل يومياً من النفط الذي اتُخذ في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء في 5 أكتوبر 2022 والاستمرار به حتى نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أهمية التزام جميع الدول الأطراف بالقرار وآلية تعويض فائض الإنتاج، حيث تم اعتماد موعد الاجتماع القادم للجنة المشتركة (JMMC) في 3 أبريل/ نيسان 2023.