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سوريا.. تسرب نفطي بمياه المتوسط على السواحل الغربية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 01.02.2023 14:50
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

ظهرت آثار تسرب نفطي على ساحل البحر المتوسط بين شاطئي مدينتي جبلة وبانياس غربي سوريا، وفق الإعلام التابع للنظام.

وأفاد موقع "شام إف إم" المقرب من النظام في خبر نشره الأربعاء، أن بقعة نفط ظهرت في المنطقة المذكورة يقدر طولها بحوالي 1 كم وعرضها 70 مترا.

وأفاد مدير بيئة محافظة اللاذقية تمام جابر، في حديث لـ "شام إف إم"، أنهم لم يتمكنوا من اتخاذ أي إجراء لعدم قدرتهم على تحديد مصدر التسريب.

ورجح جابر عدة احتمالات لمصدر التسريب، لافتا أنها ربما تكون ناجمة عن تسرب بالمحطة الحرارية في بانياس، أو من إحدى نواقل النفط في البحر.

وأواخر أغسطس/ آب 2021، دفع تسرب نفطي مصدره المحطة الحرارية ببانياس الاتحاد الأوروبي والدول المشاطئة لمنطقة شرق المتوسط لاتخاذ تدابير للحيلولة دون وصول التلوث إلى سواحلها.

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