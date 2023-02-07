لا أضرار في موقع بناء محطة أقويو للطاقة النووية في جنوب تركيا

قال مسؤولون إن محطة أقويو للطاقة النووية الجاري بناؤها في جنوب تركيا (NPP) والأولى البلاد، لم تتضرر جراء الزلازل التي هزت المنطقة صباح أمس الاثنين.

وقالت أناستاسيا زوتيفا، رئيسة شركة مشروع أقويو للطاقة النووية: "لم يكتشف خبراؤنا أي أضرار بالمباني أو المعدات أو الرافعات في الميدان. تتواصل أعمال البناء والتجميع"، مضيفة أن الزلزال كان بقوة حوالي 3 درجات في منطقة مرسين التي يجري فيها بناء المحطة النووية.

وأضافت زوتيفا أن وحدات الدفاع المدني والحماية الطارئة بالولاية تتعاون مع وحدات الطوارئ في المحطة وتستعد لإرسال المعدات والأفراد إلى المنطقة.



محطة أقويو الواقعة على ساحل البحر المتوسط في تركيا هي أول محطة طاقة تعمل بالطاقة النووية في البلاد. ومن المقرر أن تبدأ المحطة، ومن المتوقع أن تبدأ في إنتاج الطاقة في وقت لاحق من هذا العام، على أن تبلغ طاقتها المركبة 4800 ميجاوات وأربعة مفاعلات.