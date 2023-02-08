استئناف تصدير النفط عبر تركيا من إقليم شمال العراق بعد تعليقه بسبب الزلزال

أعلن إقليم شمال العراق استئناف صادرات النفط عبر تركيا بعد توقفها مؤقتاً بسبب الزلزال المدمر الذي ألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية فجر الإثنين.

وعلقت سلطات الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق الاثنين هذه الصادرات والبالغة 450 ألف برميل يوميا، "من أجل ضمان سلامتها"، على أن تُستأنف "بعد فحص دقيق لخط الأنابيب" التي تنقل الخام إلى ميناء جيهان التركي.

مساء الثلاثاء، قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم في بيان "في الساعة 09:45 من مساء اليوم، تم استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر أنبوب الإقليم - تركيا".

يصدّر إقليم شمال العراق نحو 450 ألف برميل يوميًا عبر تركيا وهي صادرات غير قانونية بنظر السلطات الاتحادية العراقية. وتطالب بغداد بأن تكون الجهة الوحيد المختصة بصادرات النفط وإدارة الموارد الطاقية للبلاد.

لكن خبراء من قطاع النفط توقعوا الثلاثاء أن يظل مرفأ جيهان النفطي في تركيا مغلقًا مدة أسبوع تقريبًا وهي المدة اللازمة "لتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال" الذي بلغت شدته 7,8 درجات وأسفر عن أكثر من 7300 قتيل في تركيا وسوريا وفق حصيلة غير نهائية.