مصر..ارتفاع ملحوظ في أسعار الوقود وسط تضخم كبير

أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود، اليوم الخميس، تنفيذا لقرار صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

تأتي هذه الزيادة ضمن أحدث موجة زيادات أسعار تشهدها البلاد التي تعاني من ضائقة مالية وارتفاع معدلات التضخم.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة".

وأضافت: "ستصبح الأسعار كالآتي: (بنزين 80 أوكتان)، بمقدار 0.75 جنيها ليبلغ 8.75 جنيهات.

كما رفعت سعر البنزين من نوع (92 أوكتان) بمقدار جنيه واحد إلى 10.25 جنيهات للتر الواحد، وبمقدار 0.75 جنيه للبنزين (95 أوكتان) ليستقر عند 11.50 جنيه للتر.

ووفق البيان، يأتي قرار تغيير أسعار البنزين في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي

وأختتمت الوزارة البيان بأن قرار رفع الأسعار أصبح ساريا منذ صباح اليوم الخميس.

من المرجح أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وخلال الأشهر الماضية، عانت مصر من ارتفاع في الأسعاربشكل ملحوظ، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 26.5 بالمائة في يناير/ كانون ثان، وهو أعلى معدل منذ خمس سنوات، بحسب احصائيات رسمية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في بعض المناطق الحضرية بحوالي 48 بالمائة.