أوبك تبقي على توقعات نمو الطلب العالمي للنفط في 2023

أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 عند 2.3 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي، ليبلغ إجمالي الطلب اليومي 101.9 مليون برميل يوميا.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري، الثلاثاء، أنها رفعت مجددا توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بسبب تخفيف القيود المرتبطة بـ"كوفيد-19".

وقدرت نمو طلب الصين على النفط بـ710 آلاف برميل يوميا في 2023 من 590 ألفا في التوقعات السابقة، ليستقر عند قرابة 15.5 مليون برميل يوميا.

وتوقع التقرير، أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة ومستويات الديون العالمية، يمكن أن يسبب تداعيات سلبية كبيرة وقد يؤثر سلبا على النمو العالمي.

وخفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على نفطها في 2023 بمقدار 200 ألف برميل يوميا؛ بينما أبقت على توقعات النمو الاقتصادي العالمي عند 2.6 بالمئة هذا العام.

وحسب التقرير، ما تزال هناك شكوك كبيرة حول تأثير التطورات الجيوسياسية الجارية، وكذلك تأثير إمكانات إنتاج النفط الصخري الأمريكي في 2023.