أردوغان يفتتح أول مصنع لإنتاج "كربيد البورون" في تركيا

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أول مصنع لإنتاج "كربيد البورون" في تركيا، وأحد المصانع المعدودة في العالم، بتكلفة استثمارية بلغت 80 مليون دولار.

وأشار أردوغان، في كلمة له بمراسم افتتاح مصنع باندرما بولاية باليسكير شمال غربي البلاد، إلى أن المصنع يعد الأول من نوعه في تركيا وأحد المصانع المعدودة في العالم في هذا المجال.

ولفت إلى أن تركيا تخطط لإنشاء مصنع مماثل في ولاية كوتاهية المجاورة بطاقة إنتاجية تصل 5 آلاف طن، وذلك "من خلال الخبرة التي سنكتسبها في منشأة باندرما لإنتاج كربيد البورون".

وأكد الرئيس التركي على عزم حكومته على الاستفادة من كافة مواردها انطلاقاً من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي.

وكشف عن عزم بلاده تحويل 694 مليون طن من احتياطاتها من العناصر الأرضية النادرة في ولاية إسكي شهير (شمال غرب) إلى أرباح من خلال منشأة تعالج 1200 طن من الخام سنويا.

وقال: "نمضي سريعاً لجعل بلادنا مركزا للغاز الطبيعي في الإنتاج والنقل والتجارة".

ويوفر مصنع باندرما وظائف لـ 279 شخصاً، بطاقة إنتاجية تبلع 1000 طن من "كربيد البورون" سنوياً.

وتستخدم البورون في قطاعات إستراتيجية كالصناعات الدفاعية والسيارات والفضاء والإلكترونيات والصناعات النووية، وفق بيان سابق لوزير الطاقة التركي فاتح دونماز.

ومن بعض مزايا "كربيد البورون"، وفق الوزير التركي أنها تتمتع بكثافة منخفضة حيث إن سترة فولاذية مدعمة بكربيد البورون أخف بمقدار الثلث من السترة الفولاذية العادية، وفوق ذلك أكثر متانة.

وشدد الرئيس التركي أنه مع هذا المشروع (مصنع كربيد البورون) ستتخلص تركيا من الاعتماد إلى الخارج في توفير المواد الخام لصناعة الدروع.