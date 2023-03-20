إعلان حالة طوارئ بعد تسرب نفطي غربي الكويت

أعلنت شركة نفط الكويت الحكومية، صباح اليوم الإثنين، حالة الطوارئ بعد حدوث تسرب نفطيي غربي البلاد.

وأوضحت الشركة في بيان على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن منطقة التسرب لم تشهد وجود إصابات.

وأكدت عدم تأثر عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى عدم رصد أية غازات سامة بموقع الحادث، وأضافت: "الفرق المعنية في شركة نفط الكويت تتواجد في الموقع، وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في الشركة".

ولم تحدد الشركة مكان التسرب ولا وقت حدوثه أو أسبابه.

ونفط الكويت، التي تأسست عام 1934، تابعة لمؤسسة البترول الكويتية ومسؤولة عن أنشطة عمليات التنقيب البرية والبحرية، وحفر الآبار وتطويرها، بالإضافة إلى التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي.

