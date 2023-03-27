تركيا توقف استيراد النفط من إقليم شمال العراق بناء على حكم محكمة

أعلن مسؤولون أن العراق ربح قضية تحكيم دولية من شأنها وقف صادرات النفط من المنطقة الكردية شبه المستقلة عن طريق تركيا (ميناء جيهان).

يختلف المسؤولون في بغداد وإربيل، مقر حكومة إقليم كردستان، حول تقاسم عائدات النفط منذ فترة طويلة. وفي عام 2014، قررت الإقليم تصدير النفط من جانب واحد عبر خط أنابيب مستقل إلى ميناء جيهان التركي، فاعتبرت بغداد الخطوة "تهريبا" و"سطوا" ورفعت دعوى ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية، بحجة أن أنقرة تنتهك بنود اتفاقية خط الأنابيب العراقية -التركية الموقعة عام 1973.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن الوزارة عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) "هي الكيان الوحيد المرخص له بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي".

وذكرت الوزارة في أعقاب الحكم الصادر في باريس الخميس أنها ستناقش آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في المنطقة ومع السلطات التركية... بما يضمن استمرار صادرات النفط والوفاء بالتزامات (سومو).

أوقفت تركيا السبت استيراد النفط من إقليم شمال العراق، بعدما حكمت هيئة تحكيم دولية لصالح العراق في نزاع حول قضية متعلقة بتصدير نفط الإقليم بين بغداد وأنقرة، وفق وزارة النفط العراقية.

وقال المتحدّث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لفرانس برس إن "تركيا أبلغت سلطات إقليم كردستان بإيقاف التصدير انصياعاً لقرار المحكمة".

وحكمت هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق في نزاعه مع تركيا حول صادرات النفط من إقليم شمال العراق.

ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة تصدير نفط اقليم كردستان العراقي إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.

وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية السبت، فإنّ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية "يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن" ويؤكد "أن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية +سومو+ هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي".

وبناء على الحكم الصادر الخميس، قالت الوزارة في بيانها إنها "ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية" في إقليم كردستان و"مع السلطات التركية بما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات +سومو+ مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان".

من جهته أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في تغريدة أن فريقاً من حكومة الإقليم "سيزور بغداد غداً من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا".