أنقرة تنفي تغريمها من محكمة دولية في دعوى "صادرات النفط العراقي"

نفى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، صحة الأنباء المتداولة حول تغريم لجنة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس، لبلاده في إطار دعوى تصدير النفط رفعتها الحكومة المركزية في العراق ضد أنقرة.

وأضاف في تصريحات صحفية، الأربعاء، بالعاصمة أنقرة، أنه لا صحة لتغريم اللجنة الدولية تركيا بـ1.4 مليار دولار.

وأوضح دونماز أن اللجنة الدولية أعدت تقريراً موسعاً حول الأمر، يتضمن فرض عقوبات على تركيا دون فرض الغرامة المالية.

وأفاد بأن اللجنة الدولية رفضت 4 من أصل 5 ادعاءات تقدم بها العراق في إطار الدعوى، وتم قبول ادعاء واحد.

وأشار إلى وجود بعض المطالب والادعاءات التركية أيضاً في إطار الدعوى القضائية، مبيناً أن اللجنة الدولية قبلت 5 منها ورفضت السادسة، مضيفاً: "وبناء على ذلك، المختصون القانونيون حالياً لدى الوزارة، يقومون بدراسة الموضوع".

وكانت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أعلنت، الثلاثاء، أن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم طويلة الأمد مرتبطة بصادرات النفط من شمال العراق عبر تركيا.

ولفت دونماز إلى وجود اتفاقية أصلاً بين تركيا والعراق حول تصدير النفط، مبيناً أن تلك الاتفاقية متطابقة مع القانون الدولي ومع التقرير الموسع الذي أصدرته لجنة التحكيم لدى الغرفة التجارية الدولية.

وأردف: "نعتزم تبني دوراً بناء في هذا الخصوص، والموضوع يحتاج إلى مرور بعض الزمن كي يتضح".