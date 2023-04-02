تركيا تبدأ استخراج الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود في نهاية شهر رمضان

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، أن تركيا ستبدأ عمليات استخراج الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود في آخر أيام شهر رمضان.

وقال دونماز، في اجتماع عقده مساء السبت بولاية هطاي (جنوب): "نستعد لإخراج غاز البحر الأسود إلى البر في ميناء فيليوس آخر أيام رمضان بمشيئة الله".

وفي يونيو/ حزيران 2022، قامت السلطات التركية بإنزال أول أنبوب في مياه البحر الأسود من أجل نقل الغاز الطبيعي قبالة ولاية زونغولداق شمالي البلاد.

وسبق أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد وسط البحر الأسود، باحتياطي بلغ 540 مليار متر مكعب.

من جهة أخرى كشف دونماز أن الحكومة تستعد أيضًا لتزويد محطة أق قويو للطاقة النووية جنوبي تركيا بالوقود النووي يوم 27 أبريل/نيسان الجاري.

وتتواصل أعمال بناء محطة "آق قويو" النووية بولاية مرسين في إطار اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا عام 2010 وهي الأولى من نوعها في البلاد.