سوناطراك الجزائرية تعلن اكتشاف 6 حقول نفطية وغازية كبيرة

أعلنت شركة الطاقة الجزائرية الحكومية "سوناطراك" تحقيق اكتشافات نفطية وغازية كبيرة، أغلبها جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الشركة في بيان الثلاثاء: "تعلن سوناطراك عن تحقيق 6 اكتشافات للمحروقات، اعتمادا على مجهودها الخاص خلال الربع الأول 2023".

وأوضحت أنه تم تحقيق اكتشافين نفطيين في حوض أمقيد مسعود (جنوب شرق) إثر حفر بئرين، وتم تسجيل تدفق يومي قدره 5 آلاف و699 برميل نفط، و170 ألفا و416 مترا مكعبا من الغاز على مستوى البئر الأولى.

في حين سجلت البئر الثانية تدفقا يوميا مقداره 4 آلاف و856 برميل نفط، و255 ألفا و912 مترا مكعبا من الغاز.

ولفت البيان إلى أن هذه النتائج كانت في منطقة تقرت (جنوب شرق) الواقعة شرق حقل حاسي مسعود الأكبر في البلاد.

أما الكشفان الثالث والرابع فكانا في حوض بركين (جنوب شرق)، ويحتويان على غاز وبترول ومكثفات.

وبلغ تدفق الأول 266 ألفا و532 مترا مكعبا يوميا من الغاز، وألفا و905 براميل نفط، و239 برميلا من المكثفات، في حين أنتج الثاني 3 آلاف و117 برميل نفط، و219 ألفا و336 مترا مكعبا من الغاز.

وجاء الاكتشاف الخامس الغازي في منطقة "أوهانت" بحوض ولاية إليزي الحدودية مع ليبيا (جنوب شرق)، بمعدلات تدفق يومية بلغت 336 ألفا و930 مترا مكعبا من الغاز، وألفا و504 براميل من المكثفات.

أما الكشف الأخير فتحقق في حوض واد ميا جنوب شرق حقل حاسي الرمل الذي يعد أكبر حقل غازي في البلاد (بولاية الأغواط)، بإنتاج يومي قدره 168 ألفا و312 مترا مكعبا من الغاز، و453 برميل خام.

وإجمالا، بلغ حجم الغاز عبر الاكتشافات الستة مليونا و417 ألفا و483 مترا مكعبا يوميا، و16 ألفا و84 برميل نفط خام.

وختم البيان بالإشارة إلى أن هذه الاكتشافات "تبرز حجم الجهود التي تبذلها سوناطراك في مجال الاستكشاف من أجل تجديد احتياطاتها من المحروقات، كما تؤكد مدى جاذبية القطاع المنجمي بالجزائر".

وحسب بيانات رسمية لسوناطراك، حققت الشركة 35 كشفا نفطيا وغازيا بين 2020 ونهاية 2022، منها واحد فقط مع شريك أجنبي هو "إيني الإيطالية".