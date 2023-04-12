تركيا تتوقع استثمار 1.5 مليار دولار في مشاريع تخزين الطاقة المتجددة

أكملت تركيا عمليات منح التراخيص المسبقة بعد تلقي طلبات قياسية لتركيب مرافق تخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حسبما قال رئيس هيئة مراقبة الطاقة.

وتم منح ما مجموعه 12 ترخيصاً مسبقاً بسعة 744 ميغاواط لتركيب مرافق تخزين الكهرباء التي تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تتوقع استثماراً أولياً بقيمة 1.5 مليار دولار في هذا القطاع، بحسب مصطفى يلماز رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية.

وأوضح يلماز إن الحجم الكبير للطلبات يعكس شهية المستثمرين الإيجابية وإمكانياتهم في الدولة.

وقال: "بلغ إجمالي التطبيقات المقدمة 4.369" مشيراً إلى أن سعة الطاقة المركبة لإجمالي هذه التطبيقات تتوافق مع ما يقرب من 221.000 ميغاواط.

وأكد أن الطاقة المولدة من الكهرباء المخزنة من طاقة الرياح تبلغ 113.500 ميغاواط، بينما تبلغ 107.500 ميغاواط من الطاقة الشمسية.

ووفقاً لـ يلماز فإن الحجم الكبير للطلبات قد يؤدي إلى دفع رقم الاستثمار النهائي إلى ما بين 40 - 45 مليار دولار.

"نحن نرى بالفعل أن اللوائح الخاصة بمرافق تخزين الكهرباء تمثل حقبة جديدة في قطاع الطاقة لدينا".

وأوضح أن اللائحة الجديدة ليست مهمة فقط من حيث حجم الاستثمار ولكن أيضاً لتوظيف وتطوير تقنيات البطاريات المحلية في تركيا، مع المساهمة في أمن الطاقة في البلاد ومرونة الشبكة.

وتمثل الطاقة المتجددة الحالية في تركيا أكثر من نصف إجمالي قدرة الطاقة المركبة في البلاد، والتي بلغت 104.488 ميغاواط بحلول 7 أبريل/نيسان.

وتأتي الرياح بعد الطاقة الكهرومائية التي تبلغ حوالي 316.00 ميغاواط، كثاني أكبر مصدر متجدد للكهرباء عند 11.490 ميغاواط. وبلغت قدرة منشآت الطاقة الشمسية في تركيا 9.820 ميغاواط في نفس الفترة.

علاوة على ذلك، من المتوقع إضافة ما لا يقل عن 1000 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى محفظة الطاقة المتجددة في البلاد عام 2023.

هذا وقد استحوذت مصادر الطاقة المتجددة على أكثر من 95% من الزيادات الجديدة في السعة عام 2021. وحققت الدولة زيادة سنوية قياسية في طاقة الرياح عام 2021 بإضافة ما يقرب من 1.750 ميغاواط، ارتفاعاً من أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ 1.248 ميغاواط أضيف عام 2016.

ومن المتوقع أن تشهد تركيا نمواً بنسبة 64% تقريباً في قدرتها من الطاقة المتجددة إلى 90 جيغاواط في السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مع ما يقرب من 75% من هذه الإضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وسيساعد هذا النمو تركيا على احتلال المرتبة الرابعة في أوروبا وأن تكون بين أكبر 10 أسواق طاقة متجددة في العالم.

يذكر أن تركيا تحتل المرتبة الخامسة في أوروبا والمرتبة 12 في العالم من حيث القدرة المركبة للطاقة المتجددة، والسابعة في أوروبا والمرتبة 12 في العالم في الطاقة المركبة لطاقة الرياح.