أردوغان: سنزيد الدعم ونوفر القروض "بلا فوائد" من عائدات الغاز

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته ستزيد الدعم من خلال عائدات الغاز المستخرج من البحر الأسود وستوفر قروضاً بلا فوائد لمبادرات الاستثمار الشبابية.

جاء ذلك في خطابه ببرنامج "فوراً من أجل الشباب" الذي نظمه الفرع الشبابي لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

وأعلنت تركيا أواخر 2022، اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات متر مكعب.

وقال الرئيس التركي: "أنشأنا 10.5 ملايين شقة سكنية جديدة في عموم تركيا خلال السنوات الـ21 الماضية".

وبين أردوغان أنّ حكومته وفرت للمواطنين منازل آمنة وعصرية وبمعايير عالية.

وبحسب الرئيس التركي بنت إدارة "توكي" للإسكان الجماعي (حكومية) 1.2 مليون وحدة سكنية.

وأكد الرئيس التركي وقوفه إلى جانب الشباب من خلال حملتي "منزلي الأول" و"أرضي الأولى" لتوفير منزل وأرض للشباب.