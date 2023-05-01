الأمين العام السابق لمنظمة أوبك يشيد بانضمام تركيا إلى النادي النووي

تركيا في طريقها لأن تصبح جزءًا من نادي الدول التي تستخدم التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وسط جهودها لتنويع موارد الطاقة، وفقًا لأحد الخبراء.

عدنان شهاب الدين، القائم بأعمال الأمين العام السابق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تحدث إلى صحيفة ديلي صباح في اسطنبول يوم الجمعة كجزء من البرنامج التنفيذي لقادة المستقبل Future Leaders Executive Program .(FLEP)

والحدث من تنظيم منتدى شباب التعاون الإسلامي (ICYF)، وهو مظلة مجموعة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC). تنظم الدول الأعضاء فعاليات لتعزيز التعاون الدولي بين الشباب بمشاركة الحكومات والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم مع رؤية للتنمية الاقتصادية والثقافية.

وقال شهاب الدين إن تركيا تخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق مزيج متنوع من الطاقة، مشيرًا إلى أن هذه هي الطريقة الأكثر فعالية ومنطقية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

أكد شهاب الدين على أهمية استكشاف ونشر جميع تقنيات إزالة الكربون الممكنة لتحقيق أهداف خفض استخدام الكربون أو انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.

وأشاد بجهود تركيا في السعي وراء مزيج متنوع من الطاقة يشمل الطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي مع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS). وسلط الضوء على الإنجاز التاريخي الأخير المتمثل في تزويد تركيا أول شحنة وقود نووي لمفاعلها النووي الأول، مما يشير إلى تقدم البلاد في أن تصبح جزءًا من نادي الدول النووي للأغراض السلمية.

وقال: "تركيا تفكر في الطاقة النووية منذ فترة طويلة ولكن حقيقة أنها واصلت الاستكشاف والبحث، وعندما أتيحت لها الفرصة، مضت قدمًا بشكل حاسم في الخطط، وتعاونت مع روسيا واستفادت مما تقدمه روسيا".

وأضاف: "شهدنا الاحتفال بمناسبة إيصال أول شحنة وقود نووي للمفاعل الأول. وهذا يعني أن تركيا تسير على قدم وساق لتصبح جزءًا من النادي النووي للدول للأغراض السلمية. وفي ذلك، تساعد تركيا نفسها في عدم الاعتماد على مصدر واحد فقط أو مصدر واحد ".

وقال الرئيس في حفل بحضور نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الإنترنت بتزويد محطة "أق قويو" التركية بوقود نووي لأول مرة "لقد دخلت تركيا في رابطة الدول التي تمتلك طاقة نووية في العالم، وإن كان ذلك بعد 60 عامًا من التأخير".

وقال أردوغان إن الاتحاد الأوروبي يزيل الحواجز من خلال قبول الطاقة النووية كطاقة خضراء، مضيفًا: "لقد جعلنا بلادنا جزءًا من هذا التطور مع أكويو".

وقال أردوغان إن محطة أق قويو للطاقة النووية هو "أكبر استثمار مشترك" لتركيا مع روسيا.

ستعمل المحطة بكامل طاقتها بحلول عام 2028 وستوفر 10% من استهلاك الكهرباء في تركيا.

مصادر متجددة

في غضون ذلك، أشار شهاب الدين أيضًا إلى إمكانات تركيا الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وحث البلاد على نشر هذه الموارد بالكامل كجزء من مجموعة من جميع الموارد التنافسية المتاحة. ومع ذلك، حذر من الاعتماد فقط على مصادر الطاقة المتجددة، مستشهدا بألمانيا، التي انتهى بها الأمر بأغلى متوسط تكلفة للكهرباء لكل كيلو واط في الساعة من خلال الاعتماد فقط على مصادر الطاقة المتجددة.

كما اقترح المسؤول السابق في أوبك أن على تركيا استكشاف ونشر موارد الغاز المتاحة، سواء كان ذلك في البحر الأسود أو البحر المتوسط. وشدد على ضرورة التفكير المسبق في الجمع بين نشر الغاز والتخلص من استخدام الفحم، حيث لا مفر من حقيقة أننا إذا أردنا الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري وتحقيق هدف اتفاقية باريس في نفس الوقت، فعلينا إزالة الفحم من أي نوع من أنواع الوقود الأحفوري. نستخدمه سواء نفط أو غاز.

بدأت تركيا في 20 أبريل إنتاج الغاز الطبيعي من احتياطي ضخم - حوالي 710 مليار متر مكعب - اكتشف في البحر الأسود.

وفقًا للخبراء، فإن 10 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا في المرحلة الأولى ستلبي حوالي 6 % من الاستهلاك السنوي لتركيا، والذي يبلغ 60 مليار متر مكعب.

ستوفر دفعة للاقتصاد وتغطي جزءًا كبيرًا من احتياجات تركيا من الطاقة، مما يقلل من اعتمادها على المصادر الأجنبية مع تعزيز يدها في العقود مع الدول الرئيسية الموردة للغاز.

سوق الطاقة العالمي

ووفقًا لشهاب الدين، فإن موقع تركيا الاستراتيجي على مفترق الطرق بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى يعني أن البلاد يمكن أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمية.

ومضى يشرح كيف يمكن أن تستفيد تركيا من موقعها من خلال بناء البنية التحتية اللازمة لواردات الطاقة والصادرات وخطوط الأنابيب والناقلات. وقال: "يأتي الهيدروجين على الساحة أيضًا لأنه سيكون وقودًا نظيفًا مهمًا ليحل محل الوقود الأحفوري". "لذلك يمكن لتركيا أن تضع نفسها أيضًا كمحور للهيدروجين الأزرق والأخضر."

وأضاف شهاب الدين أن العديد من الدول تحاول وضع نفسها كمركز للهيدروجين، بما في ذلك هولندا وقطر والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن موقع تركيا المركزي يمكن أن يمنحها ميزة على منافسيها.

باتريك غريشن، وكيل وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، قال مؤخرًا إن بلاده تعمل على خطوط أنابيب لنقل الهيدروجين الأخضر الذي سيتم إنتاجه في تركيا إلى بلاده.

"باستخدام إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الهائلة في تركيا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، سيتم نقل الهيدروجين الأخضر المنتج من تركيا إلى ألمانيا". وقال غرايتشن لوكالة الأناضول في وقت سابق، إننا نعمل على نقله عبر خطوط الأنابيب التي سيتم بناؤها.

وأضاف شهاب الدين أن العديد من الدول تحاول وضع نفسها كمركز للهيدروجين، بما في ذلك هولندا وقطر والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن موقع تركيا المركزي يمكن أن يمنحها ميزة على منافسيها.

أسعار النفط

من المتوقع أن تستمر أسعار النفط العالمية في التقلب، لكن الخبراء في الصناعة ليسوا قلقين للغاية بشأن الارتفاع المحتمل في الأسعار. أوضح شهاب الدين أنه حتى لو ارتفعت الأسعار إلى مستويات غير معقولة، فإنها تميل إلى النزول بسرعة كبيرة.

وقال شهاب الدين "المتوسط العادل للمستهلكين والمنتجين تراوح بين 70 و 90 دولارا... هذا ما يرتاح إليه الجميع الآن. إذا كنت مستهلكًا، فأنت تريد أن يكون السعر 70 دولارًا أو أقل، وإذا كنت منتجًا، فأنت تريد أن يكون السعر 90 دولارًا أو أكثر. ولكن هذا هو نطاق الراحة منطقة للجميع ".

وأضاف أنه عندما كان في أوبك، كانوا يتحدثون عن نطاق أسعار مريح للجميع، يتراوح بين 22 دولارًا و 28 دولارًا. لضبط التضخم، يترجم هذا النطاق الآن إلى 70 دولارًا إلى 90 دولارًا.

أكد شهاب الدين على أهمية وجود طاقة فائضة لمواجهة أي زيادة غير متوقعة في الطلب في المستقبل. "يجب أن يكون لديك بعض الطاقة الاحتياطية لبضعة ملايين برميل يوميا. ومسؤولية توفير طاقة فائضة كافية تتحملها أوبك ودول الخليج تحديدا تحت قيادة المملكة العربية السعودية - حيث توجد معظم الطاقة الفائضة."

وأشار إلى أن أوبك وأوبك + تلعبان دورًا فعالًا في ضمان وجود إمدادات كافية دائمًا وأن هناك طاقة فائضة للاستجابة للنقص بسبب الحرب أو الطقس أو الحوادث الصناعية أو عوامل أخرى.