الرئيس التركي يعلن عن كشف نفطي ينتج 100 ألف برميل يومياً

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن كشف نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح مجموعة من المشاريع بولاية قونية وسط البلاد.

وقال أردوغان: "تركيا بعد الآن ستصبح دولة مصدرة للطاقة".

وأضاف: "أود أن أزف بشرى جديدة. لقد اكتشفنا حقلاً نفطياً بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميًا في جودي، غابار (منطقة جبلية في شرناق)".

وتابع: "إطلاق اسم مدرّستنا الشهيدة آيبوكه يالجين التي قتلها تنظيم بي كي كي الإرهابي بطريقة شنيعة على الحقل النفطي المكتشف في جبل غابار".

وأردف الرئيس التركي: "بدأنا في إنتاج النفط من آبار صُب فوقها الأسمنت بادعاء عدم وجود نفط، ومن المناطق التي اضطررنا لمغادرتها بسبب الإرهاب".

ولفت إلى أن تركيا ستتمكن من رفع القدرة الانتاجية إلى 100 ألف برميل نفط يوميًا من خلال حفر 100 بئر بالمنطقة.

وذكر أردوغان أن الحقل الذي يوجد فيه بئر "آيبوكه يالجين-1" سينتج لوحده أكثر من كافة آبار النفط في تركيا.

وأوضح أن النفط المكتشف عالي الجودة ويقع على بعد 20 كيلو مترا من قضاء جزرا بولاية شرناق.

وزاد: "سنتخذ خطوة جديدة نحو اكتفاء بلادنا ذاتيا بالطاقة مع إنتاج يصل إلى 180 ألف برميل نفطي يوميًا من حقل الشهيدة آيبوكه يالجين -1".

وكشف عن بدء ضخ النفط المستخرج من بئر آيبوكه يالجين إلى المصافي.

وشدّد على أن بلاده عازمة على محو آفة الإرهاب من الحياة اليومية.

وقال أردوغان: "سنزيل كل المعوقات التي تمنع وضع ثرواتنا تحت الأرض وفوقها بين يدي شعبنا".