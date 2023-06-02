توفير الغاز التركي مجاناً للمواطنين سيعمل على خفض التضخم في مايو

أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن قرار الحكومة بتوفير الغاز الطبيعي المجاني للأسر في مايو/أيار من المتوقع أن يكون له "تأثير قوي" في خفض التضخم.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان وعد في أبريل/نيسان بتوفير الغاز مجاناً في مايو/أيار.

وبعد جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، فاز الرئيس أردوغان وحصل على ولاية جديدة ستمتد حتى عام 2028.

وأطلقت تركيا في أبريل/نيسان إنتاج الغاز الطبيعي وبدأت في ضخه في الشبكة الوطنية من احتياطي كبير في البحر الأسود، تم اكتشافه تدريجياً في أغسطس/آب 2020.

وتشير التقديرات إلى أن الاحتياطي يحتوي على أكثر من 710 مليار متر مكعب من الغاز، تقدر قيمتها بنحو نصف مليار دولار، ما يعِد بكبح اعتماد البلاد على استيراد الطاقة وخفض أسعار الطاقة الاستهلاكية.

وقال أردوغان أيضاً إنهم سيوفرون 25 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي للأسر مجاناً لمدة عام واحد اعتباراً من مايو/أيار.

من جانبه قال معهد الإحصاء التركي مساء الاثنين، إنه سيطبق طريقة "السعر الصفري" على الغاز الطبيعي في حسابات تضخم أسعار المستهلكين لشهر مايو/أيار، وأن الغاز المجاني سينعكس خلال العام المقبل أيضاً في الحسابات.

وأكد على أنه سيكون هناك تأثير تصاعدي قوي مع نهاية العام بالتوازي مع زيادة استهلاك الغاز الطبيعي.

وتبلغ نسبة الغاز الطبيعي 2.9% في حسابات التضخم التي سيتم الإعلان عن بياناتها لشهر مايو في 5 يونيو/حزيران.

بدوره قال الأكاديمي بجامعة بيلكنت هاكان قره كبير الاقتصاديين السابق بالبنك المركزي، على تويتر إن معهد الإحصاء التركي قد يعلن عن تضخم صفري أو سلبي طفيف لشهر مايو/أيار، بسبب دور الغاز الطبيعي المجاني في خفض التضخم الشهري بمقدار 2.4 نقطة.

وظل التضخم معتدلاً على مدى الأشهر الستة الماضية وتراجع إلى 43.68% سنوياً في أبريل/نيسان، لينخفض تقريباً إلى النصف من 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى مستوى له منذ 24 عاماً.

يذكر أن أردوغان وصف التضخم في خطاب النصر الذي ألقاه في وقت متأخر من يوم الأحد، بأنه القضية الأكثر إلحاحاً في البلاد.