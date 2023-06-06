ارتفاع إنتاج الغاز المسال في تركيا 8.53 بالمئة خلال 2022

بلغ إنتاج تركيا من الغاز المسال، مليوناً و100 ألف و359 طناً خلال العام الماضي 2022، بزيادة بنسبة 8.53 بالمئة، مقارنة بالعام الذي قبله، بحسب تقرير لـ هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية.

وعلى صعيد الاستيراد، بلغ إجمالي واردات تركيا من الغاز المسال، 3 ملايين و205 آلاف و122 طناً، خلال 2022، بزيادة بلغت 3.26 بالمئة مقارنة بالعام الذي قبله.

وتصدرت الجزائر قائمة الدول الأكثر تصديرا للغاز المسال إلى تركيا، تلتها الولايات المتحدة، ثم روسيا.

واستوردت تركيا الغاز المسال من 16 دولة ومنطقة خلال العام الفائت.

أما فيما يتعلق بالصادرات، فقد بلغ إجمالي صادرات تركيا من الغاز المسال 409 آلاف و898 طنا، محققا نموا بنسبة 88.76 بالمئة.