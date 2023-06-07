إنتاج النفط اليومي في تركيا يتجاوز 70 ألف برميل

تجاوز إنتاج النفط اليومي في تركيا الـ 70 ألف برميل عقب الاكتشافات الجديدة، وفق إعلان لمؤسسة البترول التركية (TPAO).

وقالت المؤسسة في بيان نشرته عبر تويتر، الأربعاء، إن الإنتاج اليومي للنفط بعد الاكتشافات الأخيرة بلغ 70 ألفًا و76 برميلاً.

وأشارت إلى أن هذه الكمية تعتبر الأعلى منذ 32 عاماً.

وشدّد البيان على أن مؤسسة البترول التركية تمضي بخطى واثقة نحو إنتاج 90 ألف برميل يومياً، وهي الكمية المستهدفة بحلول نهاية عام 2023 في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استقلال تركيا في مجال الطاقة.

وبحسب مؤسسة البترول التركية، بلغ الإنتاج اليومي من النفط 59 ألف برميل عام 1999، وارتفع في العام 2020 إلى 64 ألف برميل يوميا، ثم إلى 69 ألف برميل في 2021.

ومطلع مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن كشف نفطي جديد بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وأضاف: "أود أن أزف بشرى جديدة. لقد اكتشفنا حقلاً نفطياً بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً في جودي، غابار (منطقة جبلية في شرناق)".