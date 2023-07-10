"تركيا تتطلع إلى تحقيق الاستقلال بالطاقة والتحول في الثلاثين عامًا القادمة"

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، إن تركيا تعمل على تحقيق استقلالها من الطاقة بالإضافة إلى تحول كبير في السنوات الثلاثين المقبلة، مشيرًا إلى أن أنقرة ستركز على تطوير العديد من مصادر الطاقة لتلبية مطالبها الداخلية.

"يتزايد طلب تركيا على الطاقة بشكل مستمر. لذلك، فإن أولويتنا الأولى هي ضمان أمن التوريد بطريقة مستدامة. ثانيا، لسوء الحظ، كما تعلمون، أن تركيا تعتمد على مصادر خارجية للحصول على الطاقة. "

وقال: نحن نستورد ما يقرب من 70% من المصادر التي نسميها مصادر الطاقة الأولية. وتركيا اليوم تعتمد على الخارج بنسبة 92% عندما يتعلق الأمر بالنفط الخام. وأضاف "نستورد 99% من الغاز الطبيعي".

وأكد الوزير أن الاكتشافات في منطقة جبل غابار وعمليات البحث في مناطق أخرى كانت ذات قيمة عالية.

قال بيرقدار: "نحن بحاجة إلى تلبية الطلب المتزايد ونحتاج إلى تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية"، مشددًا على أنه يجب القيام بذلك بأكثر الطرق التنافسية الممكنة مع التركيز أيضًا على استخدام الموارد المحلية.

وأكد الوزير أن الهدف الآخر هو جعل تركيا محايدة للكربون بحلول عام 2053، مذكراً أن أنقرة انضمت إلى اتفاقية باريس للمناخ، وهي أول اتفاقية شاملة تعنى بتغير المناخ، ما يتطلب من الدول المصادقة عليها للحد من زيادة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

هذا يعني أن هناك حاجة إلى تغييرات جذرية في جميع المجالات بدءًا من النقل إلى المباني ومن الصناعة إلى الزراعة والطاقة في الثلاثين عامًا القادمة. فالسيارات الكهربائية، على سبيل المثال، ستُستخدم على نطاق واسع بينما سيزداد استخدام الكهرباء في جميع المجالات.

ومع ذلك، شدد بيرقدار على أن مكافحة تغير المناخ ليست مسؤولية وزارة الطاقة فحسب، بل تتطلب أيضًا تغييرات في جميع المجالات، بما في ذلك الاستثمار والتوظيف والإنتاج. وأضاف الوزير أن مجال الطاقة يتطلب أيضًا تخطيطًا طويل المدى، مع إعطاء مثال لمحطة أقويو النووية، التي سيكون لها عمر حوالي 80 عامًا.

وبالمثل، يتأثر الاقتصاد أيضًا بالطاقة.

"أحد المآزق الرئيسية في اقتصاد تركيا هو عجز الحساب الجاري، وأحد الأسباب الرئيسية لهذا العجز، للأسف، هو واردات الطاقة – أي التبعية الخارجية التي ذكرناها. استوردنا 96.5 مليار دولار في عام 2022 حيث ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي في العالم بشكل كبير.. من المستحيل تحويل الاقتصاد مع مثل هذه الواردات الكبيرة من الطاقة".

ضمن هذا النطاق، يتطلع الوزير أيضًا إلى تنويع المحفظة الاستثمارية في الطاقة وجذب المستثمرين الأجانب.

وأضاف: "لدينا حاليًا مشاريع بقيمة 200 مليار دولار، بعضها يجب إطلاقه والانتهاء منه بحلول عام 2035، بعضها سيبدأ وينتهي في هذه الفترة. ومن بين هذه المشاريع مشاريع الطاقة المتجددة والبحث النووي والغاز الطبيعي والنفط والبنية التحتية للغاز الطبيعي والنفط والكهرباء بالإضافة إلى مشاريع الربط البيني.

"نريد إعداد البنية التحتية القانونية والمالية والتقنية اللازمة لهذه المشاريع. لذلك، فإن هدفنا الرئيسي للفترة الجديدة هو بدء وتنفيذ عملية استثمار وإصلاح جديدة في مجال الطاقة ".

الطاقات المتجددة

وأكد الوزير أن تركيا لديها موارد وإمكانيات هائلة في مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة يمكن أن تسهم في مجالات متعددة، بما في ذلك تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد، وتقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية وتقليل الانبعاثات لأهدافها المتعلقة بتغير المناخ.

"في مصادر الطاقة المتجددة، نريد استخدام الرياح البرية. في الفترة القادمة، لدينا هدف لبناء ما يقرب من 1500 ميغاواط من مشاريع الرياح كل عام. قال بيرقدار: "لدينا مشروع طاقة رياح بحرية بقدرة 5000 ميغاوات بحلول عام 2035. هناك إمكانات جدية في بحر مرمرة وفي كييكوي وحول البحر الأسود... ستصل طاقة 1500 ميغاواط هذه إلى طاقة مركّبة تبلغ 30 ألف ميغاواط في طاقة الرياح في تركيا مع زيادة طاقة إضافية بحوالي 18000 ميغاواط في السنوات الـ 12 المقبلة."

مرة أخرى، الطاقة الشمسية هي أيضًا أحد المجالات التي يستهدف الوزير تطويرها.

وأوضح في هذه النقطة: "نحن بحاجة إلى تنشيط ما لا يقل عن 3000-3500 ميغاوات من الطاقة المركبة سنويًا؛ أي أننا وضعنا هدفًا إضافيًا يقارب 40.000 ميغاوات بحلول عام 2035. وأثناء القيام بذلك، نريد أن يرى المستثمرون المحليون والأجانب السوق التركية. رغم أن هذه الاستثمارات مخصصة للطلب الوطني فقط، إنما يمكن أيضًا تصديرها إلى مختلف أنحاء العالم ".

كما لفت الوزير الانتباه إلى كفاءة الطاقة، التي من شأنها أن تسهم بالمثل في أهداف تركيا مع تقليل الانبعاثات.

تحتل تركيا المرتبة الخامسة في أوروبا والمرتبة 12 على مستوى العالم في القدرة المركبة للطاقة المتجددة والسابعة في أوروبا والمرتبة 12 في العالم فيما يتعلق بالطاقة المركبة لطاقة الرياح.

مشاريع نووية جديدة

قال بيرقدار إن الطاقة النووية ضرورية للاقتصادات منخفضة الكربون، مع تزويد أول محطة تركية، وهي محطة أكويو للطاقة النووية بالدفعة الأولى من الوقود النووي هذا العام.

"أقويو هو أكبر موقع بناء نووي في العالم. نحن نبني أربعة مفاعلات في نفس الوقت. وسنبدأ في توليد الكهرباء العام المقبل".

تقوم شركة روساتوم الروسية الحكومية للطاقة الذرية ببناء محطة أقويو للطاقة النووية في مقاطعة مرسين على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط.

تمتلك الشركة حصة 99.2% في المشروع، وتقدر تكلفته حوالي 20 مليار دولار (388.53 مليار ليرة تركية)، مما يجعله أكبر استثمار في تاريخ تركيا يتم تنفيذه في موقع واحد.

وقعت تركيا وروسيا اتفاقية حكومية في عام 2010 لبناء المصنع ثم وضع أساس المفاعل الأول في أبريل/نيسان 2018، فيما بدأ بناء الوحدات الثانية والثالثة والرابعة في يونيو/حزيران 2020 ومارس/آذار 2021 ويونيو/حزيران 2022 على التوالي.

كما بدأت تركيا التخطيط لإنشاء محطة ثانية في ولاية سينوب على البحر الأسود وثالثًا في تراقيا.

علاوة على ذلك، بصرف النظر عن هذه المحطات النووية الكبيرة التقليدية، تجري أنقرة أيضًا محادثات مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للحصول على مفاعلات صغيرة.

وتباع الوزير: "وبحلول 2050، ستمتلك تركيا طاقة نووية تزيد عن 20 ألف ميغاواط. ما يعادل حجم أربعة محطات أقويو تقريبًا. قد يكون بعضها محطات طاقة كبيرة الحجم وبعضها الآخر مفاعلات صغيرة، وهي مهمة للغاية لتحويل صناعتنا في مجال الطاقة".

وقال بيرقدار إن تركيا تجري محادثات مع روسيا وكوريا الجنوبية والصين حول بناء محطتيها النووية الثانية والثالثة. تتعاون أنقرة أيضًا مع فرنسا في أقويو كطرف ثالث في المراقبة.