تركيا تبرم اتفاقية "تاريخية" لتصدير الغاز الطبيعي إلى المجر

أعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش" عن توقيعها اتفاقية "تاريخية" مع المجر في مجال تصدير الغاز الطبيعي.

وأوضحت الشركة في بيان، الاثنين، أن الاتفاقية وقعت مع شركة "MVM CEEnergy" الحكومية تماشياً مع أهداف تركيا الإستراتيجية في مجال الطاقة، وفق وكالة الأناضول.

وذكرت الشركة أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية تركيا في أن تصبح دولة مركزية في مجال الغاز الطبيعي.

وأضافت أن الاتفاقية وقعها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار ووكيل الإدارة العامة بوزارة الطاقة المجرية جابور تشيبك ومدير عام "بوتاش" برهان أوزجان.

ولفت البيان أنه من المتوقع أن تبدأ شحنات الغاز الطبيعي بالوصول من تركيا إلى المجر اعتبارا من العام المقبل.

وأشار إلى أن الاتفاقية تشكل أيضا التعاون في استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في تركيا ومنشآت التخزين في البلدين.

وأكد البيان أن الاتفاقية هي الأولى في تصدير الغاز لدولة أوروبية ليست حدودية مع تركيا، مشيرا أنها ستساهم في ضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا.

يشار أن تركيا وقعت في يناير/ كانون الثاني الماضي، اتفاقية مع بلغاريا لتصدير 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 13 عاما.