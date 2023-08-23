لرفد إيرادات الدولة.. إسرائيل تعلن زيادة صادرات الغاز إلى مصر

أعلنت إسرائيل أنها ستزيد من صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر من حقل "تمار" بالبحر المتوسط، ضمن جهود تل أبيب لزيادة مداخيلها المالية.

فقد صرح وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان الأربعاء، بموافقة تل أبيب على صادرات غاز إضافية إلى مصر، من خزان حقل تمار في البحر المتوسط، "بعد أن تأكدنا أن إمدادات الغاز للسوق المحلية مضمونة".

وأكد كاتس أن هذه الخطوة "ستؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة، وتعزيز العلاقة السياسية بين إسرائيل ومصر".

وختم بالقول: "شكرا لرئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ووزير الطاقة الأسبق (يوفال شتاينتس)، لأنهما لم يتنازلا قبل 10 سنوات عن استخراج الغاز من المياه".

ولم يذكر الوزير الإسرائيلي تفاصيل عن حجم الزيادة في صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر.

لكن موقع "غلوبس" الاقتصادي العبري، قال إن كاتس قرر "توسيع إمدادات الغاز الطبيعي من حقل تمار بحوالي 6 مليارات متر مكعب سنويا ابتداء من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة 60 بالمئة في الطاقة الإنتاجية للخزان مقارنة بالقدرة الحالية".

وأوضح الموقع أنه سيتم توجيه 3.5 مليارات متر مكعب سنويا من هذه الكمية إلى مصر.

وبحسب الموقع فقد ضغطت الحكومة المصرية على إسرائيل للموافقة على زيادة الصادرات من الغاز.

وتعد مصر والأردن الوجهتين الرئيستين لصادرات الغاز الإسرائيلي، من خلال خطوط الأنابيب المرتبطة بكلا البلدين، إذ تستعمله عمّان في تأمين الاحتياجات الداخلية، في حين تعيد القاهرة تصديره إلى الخارج بعد إسالته.

وتنتج الحقول الإسرائيلية نحو 28 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، ويصدر ثلثها تقريبا إلى مصر والأردن، وسط توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.