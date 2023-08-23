مباحثات تركية عراقية حول التعاون النفطي في أنقرة

أجريت في العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، مباحثات بين وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، حول التعاون النفطي بين البلدين.

وأوضح بيان نشرته وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، صباح الأربعاء، أن اللقاء تناول القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها خط أنابيب النفط الخام الرابط بين العراق وتركيا.

ولفت الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية خط الأنابيب بالنسبة إلى كلا البلدين، وفق البيان.

وأكدا أن تدفق النفط من الخط يجب أن يستمر في أسرع وقت ممكن بعد إجراءات الفحص والمراقبة والصيانة التي بدأت بعد زلازل 6 فبراير/شباط 2023.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول سبل تعزيز آفاق التعاون بين تركيا والعراق في مجالات النفط والغاز والربط الكهربائي والكهرباء والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

وقرر الوزيران عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة الاقتصادية التركية-العراقية المشتركة في بغداد خلال أقرب وقت ممكن.

والوزيران بيرقدار وعبد الغني، هما الرئيسان المشاركان للجنة الاقتصادية التركية-العراقية المشتركة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن عبد الغني التقى بيرقدار في أنقرة وناقشا التعاون في مجال الطاقة والنفط.