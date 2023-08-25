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وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي يبحث في أربيل استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 25.08.2023 10:22
رئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور برزاني مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار. أربيل. 24/8/2023 الأناضول رئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور برزاني مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار. أربيل. 24/8/2023 (الأناضول)

التقى رئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور برزاني مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، وتباحث الجانبان في استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.

وقال برزاني عبر حسابه على منصة "إكس"، الخميس، إنه عقد "اجتماعا مثمرا" مع الوزير بيرقدار في أربيل، اتفقا خلاله على أهمية استئناف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.

وأشار إلى أنهما بحثا أيضا سبل زيادة التجارة الثنائية مع تركيا، بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة.

من جانبه، قال الوزير بيرقدار، عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن في أربيل اليوم لمناقشة القضايا الراهنة، وخاصة التعاون في مجال الطاقة، ونهدف مع حكومة إقليم شمال العراق إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها أن تساهم في تأمين إمداداتنا في جميع مجالات الطاقة، من النفط إلى الغاز الطبيعي".

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