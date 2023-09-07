خسائر العراق من توقف صادرات النفط عبر تركيا تصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار

صرح مسؤول عراقي بأن توقف صادرات النفط لحكومة إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، كلّف العراق والمنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي أكثر من 5 مليارات دولار.

وكانت تركيا قد علقت صادرات العراق من النفط الخام البالغة 450 ألف برميل يومياً، عبر خط أنابيب كركوك-جيهان في 25 آذار/مارس بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية.

وأمرت المحكمة الجنائية الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار، على ما قالت إنها صادرات غير مصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان، بين عامي 2014 و2018.

من ناحية أخرى، قالت تركيا إن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت بمعظم مطالب أنقرة، فيما أعلنت وزارة الطاقة إن الغرفة أمرت العراق بتعويض تركيا عن عدة انتهاكات تتعلق بالقضية.

هذا وقد عقدت عدة محادثات رفيعة المستوى بين تركيا والعراق منذ الأسبوع الماضي، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتائج.

من جانبه قال صافين ديزاي، رئيس إدارة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، إن تركيا تدعم استئناف صادرات النفط، كما أن المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي حريصة جداً على الشحنات.

وصرح ديزاي أمام الصحفيين، الثلاثاء إن بغداد "تقول رسمياً إنها مستعدة، لكنها لم تتخذ أي خطوات عملية بعد". مشيراً إلى أن التوقف منذ 25 مارس/آذار الماضي كلّف العراق ما يقرب من 5.5 مليار دولار حتى الآن.

وفي إطار الاتصالات الموسعة، توجه وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار ووزير الخارجية هاكان فيدان إلى العراق الأسبوع الماضي، لمناقشة العلاقات في مجال الطاقة والاقتصاد والأمن.

وأعلن بيرقدار يوم الاثنين إن تركيا تهدف إلى تسريع عملية إحياء وتشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان في أقرب وقت ممكن. فيما أشار ممثلون عن وزارة النفط العراقية إلى أن إجراء مفاوضات إضافية مع أنقرة قد يكون ضرورياً، قبل أن يصبح خط الأنابيب جاهزاً للعمل بكامل طاقته مرة أخرى.

في الوقت نفسه، أشار تقرير لوكالة بلومبرغ نيوز يوم الجمعة إلى أن تركيا تسعى إلى التوصل إلى حل وسط بشأن المطالب المتنافسة من العراق وحكومة إقليم كردستان، حول تقاسم عائدات صادرات النفط.

وأعلنت بغداد وأربيل في أبريل/نيسان أنهما توصلتا إلى اتفاق تصدير، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أن تركيا تسعى للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أُمرت بدفعها.

وبحسب ما ورد فإن أنقرة تسعى أيضاً إلى حل المشكلات المعلّقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى بشكل دائم، قبل الموافقة على استئناف التدفقات.

وفي الوقت نفسه، اتفق الجانبان على الانتهاء من صيانة خط الأنابيب قبل استئناف تدفق النفط.

وأشار بيرقدار يوم الاثنين إلى إن عمليات الصيانة أوشكت على الانتهاء. وقال لإذاعة "تي آر تي خبر" العامة: "إننا نقوم بهذه الأنشطة بأقصى قدر من التنسيق. وهدفنا هو تشغيل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا في أسرع وقت ممكن".