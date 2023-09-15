تركيا: المباحثات جارية مع 3 دول لبناء المحطة النووية الثانية

تجري تركيا محادثات مع كل من روسيا والصين وكوريا الجنوبية من أجل بناء محطة نووية ثانية.

وقد صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، بأن المفاوضات مع الجانب الصيني وصلت إلى نقطة هامة للغاية.

وأفاد أنه يتعين حسم المفاوضات مع الجانب الصيني في غضون أشهر، بحسب بيان صادر عن الوزارة، الجمعة.

كما لفت الوزير بيرقدار من جهة أخرى إلى استمرار المحادثات مع الروس أيضا فيما يتعلق بالمحطة النووية الثانية التي تعتزم تركيا اقامتها في ولاية سينوب (شمال).

وأشار إلى تواصل المحادثات مع كوريا الجنوبية أيضا، مؤكدا أن أولوية تركيا في هذا الخصوص المزيد من نقل التكنولوجيا وتوطينها.