تركيا تستكمل أعمال صيانة خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وميناء جيهان

صرح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار بأن خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا سيكون جاهزا "من الناحية الفنية" للتشغيل قريبا بعد اكتمال أعمال الصيانة فيه.

أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس/آذار، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزاليا لتضرر بسبب فيضانات.

وقال بيرقدار في إفادة صحفية أمس الخميس "اعتبارا من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها وهم الآن يعدون التقرير". ولم يذكر موعدا لاستئناف تدفقات النفط.