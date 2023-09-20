مع ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية في تركيا.. تزايد عدد نقاط الشحن إلى 8800

قال رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية مصطفى يلماز، الثلاثاء، إن عدد نقاط شحن السيارات الكهربائية يتزايد بسرعة في تركيا وقد تجاوز فعلياً 8800 نقطة شحن.

ويُعزى الارتفاع في نقاط الشحن في المقام الأول إلى الطلب والاهتمام بأول سيارة كهربائية محلية الصنع "توغ"، التي بدأ تسليمها في وقت سابق من هذا العام.

وأوضح يلماز: "لقد وصلنا إلى إجمالي 8861 نقطة شحن، ويوجد في بلدنا نقطة شحن سريعة واحدة تقريباً "DC" لكل 14 مركبة"، مشيراً إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد نقاط الشحن بالتيار المستمر لكل مركبة في أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب 2023، بيع ما يقرب من 22900 سيارة كهربائية، وفقاً لبيانات جمعية موزعي السيارات والتنقل، ما يعني زيادة عن 597% مقارنة بـ 3.283 سيارة كهربائية تم بيعها في نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت شركة "توغ"، وهي أول شركة تصنيع سيارات كهربائية تركية محلية في وقت سابق، أنها سلمت 3400 سيارة من طراز T10X اعتباراً من أغسطس/ آب، منها 1965 سيارة الشهر الماضي وحده.

وأشار يلماز في بيانٍ مكتوب، إلى أن هناك 6633 نقطة شحن بطيء "AC" و2228 نقطة شحن سريع "DC" في 4221 محطة شحن على مستوى تركيا.

وأكد أنه توجد حالياً محطات شحن في 81 ولاية، وأن عدد محطات الشحن في جميع أنحاء البلاد مستمر في الارتفاع.

وأضاف: "بالطبع، يرتبط هذا بشكل مباشر بعدد المركبات، ولكن مع زيادة عدد المركبات الكهربائية بسرعة، فمن المهم أن تزيد نقاط الشحن لدينا بنفس الوتيرة"، وعلق بالقول: "هذا أمر يبعث على السرور حقاً لصناعتنا".

وشهدت السيارات التي تعمل بالبطاريات والهجينة وصول حصتها في السوق إلى 3.9% و10.4% بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس، ارتفاعاً من 0.9% و10.3% فقط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، أوصى يلماز بتطبيق الهاتف المحمول "Şarj@TR"، الذي طورته هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية "EPDK"، كأداةٍ مفيدة لأصحاب السيارات الكهربائية بالكامل.

وأوضح أن التطبيق يوفر معلومات لحظية حول المواقع الجغرافية لمحطات الشحن وأنواع وقوة وحدات ومآخذ الشحن وطرق الدفع وحالة التوفر وأسعار خدمات الشحن.

وبينما يتزايد عدد السيارات الكهربائية في تركيا، تتخذ هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أيضاً خطواتٍ لتسهيل حياة أصحاب السيارات الكهربائية من خلال تنظيم خدمات الشحن.

وبموجب القوانين، يمكن لحاملي تراخيص مشغلي نقاط الشحن تعيين بعض أو كل نقاط الشحن الموجودة على شبكة الشحن الخاصة بهم كمحطات شحن خضراء، بشرط أن تأتي جميع الكهرباء الموردة إلى تلك المحطات من مصادر الطاقة المتجددة.

كذلك سلط يلماز الضوء على أهمية محطات الشحن الخضراء، المعتمدة بتزويد جميع احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، قائلاً: "من الممكن حالياً إقامة منشأة تخزين كهربائية متكاملة داخل محطة الشحن لتلبية احتياجات الكهرباء لأي محطة شحن، وذلك باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة".

وأضاف: "الآن، وبالإضافة إلى محطات الشحن المتكاملة مع مرافق تخزين الكهرباء وإنتاج الطاقة المتجددة، يمكن أيضاً توفير خدمات شحن السيارات الكهربائية من خلال محطات الشحن الخضراء المعتمدة بموجب YEK-G وهي وثيقة ضمان مصادر الطاقة المتجددة".

وخلص إلى القول: "نتوقع أن تواصل صناعتنا استثماراتها في هذا الصدد".