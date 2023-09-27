شركة خطوط أنابيب البترول التركية تمد رومانيا بالغاز الطبيعي بدءًا من الشهر القادم

تبدأ تركيا بضخ حوالي 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا إلى رومانيا اعتبارًا من أول أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وأعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش"، في بيان اليوم، توقيع "اتفاقية مهمة" مع شركة "أو إم في بتروم"، إحدى أكبر شركات الطاقة في المنطقة.

وقالت الشركة إن الاتفاقية تتيح إمداد رومانيا بما يصل إلى 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا عبر خطوط أنابيب مخصصة لذلك.

وأشارت إلى أن تصدير الغاز الطبيعي سيبدأ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023 في إطار الاتفاقية التي تنتهي مدتها بتاريخ 31 مارس/ آذار 2025.

وبحسب البيان، اتفق الجانبان أيضًا على تطوير التعاون في مجالات النقل والتخزين والإنتاج وتقنيات الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى تجارة الغاز الطبيعي.

ومن خلال إضافة رومانيا إلى البلدان التي تزودها بالغاز، تعزز "بوتاش" مساهمتها في ضمان أمن إمدادات الطاقة وتنويعها في الأسواق المجاورة وأوروبا.

وسبق أن وقعت الشركة التركية اتفاقيات هامة مشابهة لتصدير الغاز الطبيعي مع اليونان وبلغاريا والمجر، وتواصل المحادثات مع أطراف أخرى في هذا الصدد.

وشدّد البيان على أن "بوتاش" تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها في إطار رؤية "قرن تركيا".

وأوضح أن الشركة تهدف لأن تكون من بين أكثر 10 مؤسسات تصديرًا في تركيا خلال الأعوام الـ3 المقبلة.