تركيا توقع اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى مولدوفا

وافقت تركيا على إرسال مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى مولدوفا اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول، حسبما أعلنت شركة الطاقة الحكومية الخميس، وذلك في أعقاب اتفاقٍ كبير للصادرات مع رومانيا، أُعلن عنه في اليوم السابق.

ووفقاً لبيان صادر عن شركة خطوط أنابيب البترول بوتاش، أفيد أن المفاوضات مع العديد من الدول والشركات حول اتفاقيات تصدير جديدة مستمرة، بما يتماشى مع رؤية "قرن الطاقة".

وشدد البيان على أن شركة بوتاش تواصل ضمان أمن إمدادات الطاقة في أوروبا، من خلال اتفاقيات التصدير المتتالية التي أبرمتها، وذلك بفضل استثماراتها في البنية التحتية ونظام النقل المتقدم والموقع الجغرافي والمزايا التي توفرها بنيتها التحتية القوية.

وأشار البيان أيضاً إلى أنه تم توقيع الاتفاقية يوم الخميس بين برهان أوزجان رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة بوتاش، ونيكولاي غابوراك المدير العام لشركة غاز الشرق لتجارة الطاقة المولدوفية.

ومما جاء في البيان: "كجزء من هدف جعل بلادنا مركزاً لتجارة الغاز الطبيعي وتحت عنوان طاقة تركيا وأوروبا، أضافت شركة بوتاش دولة أوروبية أخرى إلى قائمة الدول التي تصدر فيها الغاز الطبيعي". مشيراً إلى أن شركة "إيست غاز إنيرجي تريدنغ" وهي شركة خاصة في سوق الطاقة المولدوفية، قامت بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي مع بوتاش التركية.

يذكر أن تركيا أبرمت خلال الشهرين الماضيين اتفاقيات لإرسال الغاز إلى عدة دول، من بينها اليونان وبلغاريا والمجر ورومانيا.